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Джеймі Даймон
Державний борг зменшився за місяць на $600 мільйонів, – Мінфін
17:50 27.03.2023 |
Станом на кінець лютого 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 242,16 млрд гривень або $116,01 млрд в еквіваленті.
Як повідомляє пресслужба Мінфіну, у лютому сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 21,62 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на $0,59 млрд.
Зокрема, зовнішній державний та гарантований державою борг складає 2 738,27 млрд грн (64,55% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $74,88 млрд, внутрішній державний та гарантований державою борг - 1 503,89 млрд грн (35,45%) або $41,13 млрд.
У тому числі державний борг становив 3 882,9 млрд грн (91,53% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $106,18 млрд. Державний зовнішній борг становив 2 450,45 млрд грн (57,76% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $67,01 млрд.
Державний внутрішній борг становив 1 432,45 млрд грн (33,77% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $39,17 млрд.
Гарантований державою борг України становив 359,26 млрд грн (8,47%) або $9,82 млрд, в тому числі зовнішній борг- 287,82 млрд грн (6,78%) або $7,87 млрд, внутрішній борг - 71,44 млрд грн (1,68%) або $1,95 млрд.
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