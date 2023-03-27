Обсяг реалізованої промислової продукції за минулий рік скоротився на 21,5%, – Держстат

Україна в 2022 році реалізувала промислову продукцію (товари, послуги) на суму 2,81 трлн грн, що на 21,5% менше, ніж у 2021 році (3,58 трлн грн), зокрема, за межі країни - на 564,1 млрд грн.

Як повідомила Державна служба статистики, в грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року оборот реалізованої продукції добувної та переробної промисловості скоротився на 38,1%, передає Інтерфакс-Україна.

Реалізація продукції добувної промисловості у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року скоротилася на 40,2%, переробної промисловості - на 37,7%.

Реалізація в добувній промисловості у грудні 2022 року порівняно з листопадом 2022 року зросла на 7,8%, у переробній - на 5%.

У загальному обсязі реалізації промпродукції за 2022 рік найбільша питома вага припадала на переробну промисловість (53,6%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря (31,1%), добувну промисловість та розробку кар'єрів (14,1%), металургійне виробництво (8,6%).

Як повідомлялося, Україна у 2021 році реалізувала промислову продукцію (товари, послуги) на суму 3,58 трлн грн.