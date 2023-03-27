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Кабмін затвердив порядок підготовки та перепідготовки безробітних - Шмигаль
10:42 27.03.2023 |
Кабінет Міністрів затвердив порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Продовжуємо реформи в галузі зайнятості. Сьогодні затверджуємо порядок підготовки та перепідготовки безробітних. Тепер вони отримають послуги з профілювання та професійної орієнтації. Кар'єрний радник допоможе обрати професію, до якої людина схильна. Безробітні самі вирішать, де їм навчатися. До навчального процесу долучаємо роботодавців. Це заощадить час на адаптацію працівника до нового робочого місця", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
За словами прем'єра, навчання оплачуватиме держава за спеціальним сертифікатом, що допоможемо тисячам людей здобути нові навички та нову роботу.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, порядок визначає механізм організації регіональними/міжрегіональними центрами зайнятості, філіями регіональних/міжрегіональних центрів зайнятості, а також обласними, Київським міським, міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості (до їх припинення) професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних.
Передбачено надання безробітним, які потребують професійного навчання, послуг з профілювання та професійної орієнтації, за результатами яких карʼєрним радником служби зайнятості надаватимуться рекомендації щодо вибору професії (спеціальності, програми або галузі знань) для проходження навчання з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці та побажань безробітного.
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