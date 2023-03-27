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Шмигаль провів нараду щодо реформи приватизації та управління держпідприємствами
09:46 27.03.2023 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з Міністерством економіки та Фондом держмайна щодо реформи приватизації та управління державними підприємствами.
Про це глава уряду повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Наша стратегія - це мінімізація частки держави в економіці зі збереженням державного контролю в стратегічних та важливих для безпеки України галузях", - зазначив Шмигаль.
За його словами, вже в цьому році планується передати більшість державних підприємств до сфери управління ФДМУ, а після аналізу їхньої діяльності вони або будуть приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами ОЕСР.
Крім того, у планах уряду - відновити велику приватизацію для стимулювання інвестицій, прискорити ліквідацію неспроможних підприємств, оновити перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації, розробити стратегію управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб, та оптимізувати структуру ФДМУ, зауважив Прем'єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, з вересня 2022 року, коли відновилася приватизація, Фонд державного майна залучив понад 3,2 млрд грн інвестицій на більш як 270 приватизаційних аукціонах.
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