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АНАЛІТИКА

ВАКС конфіскував активи російського депутата Бабашова

 

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського депутата Леоніда Бабашова про конфіскацію його активів на підставі п. 1-1 ч.1 ч.1 ст.4 закону України "Про санкції".

Про це без зазначення прізвища російського парламентарія повідомляють на сайті ВАКС.

"Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, що належать відповідачу або щодо яких відповідач здійснював права, тотожні до права розпорядження ними. Йдеться про частину земельної ділянки; житловий будинок; нежитлові будівлі; транспортний засіб; корпоративні права. Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів від дня проголошення рішення", - зазначено в повідомленні суду.

Про те, що йдеться про Бабашова, повідомила голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих.

"ВАКС сьогодні ж задовольнив позов Мін'юсту до Бабашова Л. І. - депутата Державної думи РФ від політичної партії "Єдина Росія", який підтримав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу між РФ і так званими ЛНР і ДНР, а також низку законів, якими РФ намагається легалізувати анексію окупованих територій України. Активно висловлює публічну підтримку путінському режиму. В дохід держави стягнуто нерухомість і земельні ділянки в Автономній Республіці Крим, корпоративні права, рухоме майно", - написала Богатих у фейсбуці у п'ятницю.

За її словами, це 17-й задоволений позов щодо конфіскації активів, однак три рішення ще не набули законної сили, оскільки не закінчився термін на подання апеляції. Одне з них - справа Бабашова, інше - за позовом Мін'юсту до Ротенбергів, Скоробогатька і Пономаренка щодо стягнення в дохід держави частки контрольованих ними компаній, які володіють київським торговельним центром Ocean Plaza, та третє - щодо передання в державну власність підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Наступне засідання у справі Дерипаски, на якому буде розглянуто апеляцію, за словами глави департаменту санкційної політики Мін'юсту, призначено на 12 квітня.

"Не задоволена закінченням тижня, хоча об'єктивно розуміла, що апеляція у справі Дерипаски буде навіть складнішою, ніж перша інстанція, але ну дуже за термінами розтягнуто. Тримаємося і працюємо далі", - написала Богатих.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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