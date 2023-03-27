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МВФ прогнозує, що 2023 буде складним роком для світової економіки
08:26 27.03.2023 |
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що 2023 рік буде ще одним складним роком, коли глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3% через наслідки пандемії, війни в Україні та посилення монетарної політики.
Про це вона розповіла під час виступу на China Development Forum.
Георгієва підкреслила, що навіть за умови кращого прогнозу на 2024 рік глобальне зростання залишатиметься значно нижчим за історичний середній показник у 3,8 відсотка.
"Невизначеності надзвичайно високі, в тому числі через ризики геоекономічної фрагментації, що може означати розкол світу на конкуруючі економічні блоки - "небезпечний поділ", який зробить всіх біднішими і менш захищеними", - розповіла розпорядниця МВФ.
Окремо Георгієва відзначила економіку Китаю. МВФ у січневому прогнозі передбачає зростання ВВП на рівні 5,2% цього року - значне збільшення більш ніж на 2 відсоткових пункти порівняно з показником 2022 року.
"Потужне відновлення означає, що у 2023 році на Китай припадатиме близько третини світового зростання, що дасть довгоочікуваний поштовх світовій економіці.
Крім прямого внеску в глобальне зростання, наш аналіз показує, що збільшення зростання ВВП Китаю на 1 відсотковий пункт призводить до збільшення зростання інших азійських економік в середньому на 0,3 відсоткових пункти, що є позитивним стимулом", - додала Георгієва.
Також дослідження МВФ показує, що реформи, спрямовані на підвищення продуктивності в Китаї, можуть збільшити реальний ВВП на 2,5% до 2027 року і приблизно на 18% до 2037 року - зростання, яке буде якіснішим і більш інклюзивним.
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