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Мінекономіки призначило нового керівника «Прозорро». Раніше він працював у Київстарі та Ковальській
23:21 24.03.2023 |
Міністерство економіки призначило директором державного підприємства "Прозорро" Миколу Ткаченка.
Як повідомляє пресслужба підприємства, Наталя Шимко, яка виконувала обов'язки директора ДП "Прозорро" з листопада 2022 року, залишається на посаді заступниці директора компанії.
Згідно з наведеними у повідомленні даними, Микола Ткаченко раніше обіймав керівні посади в IT підрозділах провідних українських компаній у різних секторах економіки - ТОВ "ПБГ Ковальська", ТОВ "Астарта-Київ", ПрАТ "Київстар".
Серед ключових завдань нового очільника ДП "Прозорро" вказано: розвиток електронного інструментарію у системі Prozorro, а також розширення її можливостей для забезпечення прозорої відбудови України.
Як повідомлялося, у листопаді минулого року Василь Задворний пішов з посади гендиректора держпідприємства "Прозорро", яку він обіймав останні 6 років.
Електронну систему Prozorro запустили у серпні 2016 року. Завдяки конкуренції бізнесу на торгах Prozorro за перші п'ять років державні та комунальні органи та підприємства змогли заощадити 190 млрд грн від суми, яку він планували витратити на закупівлі. За цей час у системі пройшло понад 2 млн закупівель.
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