Україна матиме через Молдову пряме залізничне сполучення з портом Рені

Уряд схвалив проєкт протоколу про внесення змін до угоди між урядами України та Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Ухвалюємо рішення для покращення логістики з нашими країнами-партнерами. Це зміни до міжурядової угоди України та Молдови. Тепер будемо мати через молдовську територію пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені», - наголосив очільник уряду.

Шмигаль уточнив, що Україна таким чином максимально використає потенціал дунайських портів, які зараз активно збільшують вантажообіг.

Як повідомлялось, порти Дунайського морського кластера від початку 2023 року зберігають високі темпи обробки вантажів, зокрема найбільший морський порт регіону - Ізмаїл - у січні - лютому збільшив вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року в 3,6 раза - до понад 2,42 млн т.