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Уряд забрав у Міненерго повноваження проводити аукціони з продажу нафти та газу
22:55 24.03.2023 |
Міністерство енергетики України не забезпечуватиме організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
Зазначається, що уряд 24 березня 2023 року вніс зміни до положення про Міністерство енергетики України з метою приведення його у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами». Кабмін виключив повноваження міністерства забезпечувати організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу. Визнано такими, що втратили чинність постанову КМУ від 16.10.2014 N 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» і постанови уряду про внесення змін до неї.
Як повідомлялося, у 2015 році було сформовано склад аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу. До нього увійшли по три представники від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а також чотири представники від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
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