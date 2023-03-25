Уряд забрав у Міненерго повноваження проводити аукціони з продажу нафти та газу

Міністерство енергетики України не забезпечуватиме організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

Зазначається, що уряд 24 березня 2023 року вніс зміни до положення про Міністерство енергетики України з метою приведення його у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами». Кабмін виключив повноваження міністерства забезпечувати організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу. Визнано такими, що втратили чинність постанову КМУ від 16.10.2014 N 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» і постанови уряду про внесення змін до неї.

Як повідомлялося, у 2015 році було сформовано склад аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу. До нього увійшли по три представники від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а також чотири представники від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".