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Уряд хоче виділити 1 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд
18:18 24.03.2023 |
Кабінет Міністрів має намір виділити 1 млрд гривень з бюджету на розширення будівництва фортифікаційних споруд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.
За його словами, на порядку денному уряду є низка важливих рішень у сфері логістики та розбудови оборонної інфраструктури.
Так, Кабмін планує затвердити постанову про розширення будівництва фортифікаційних споруд.
"На відповідну програму маємо майже 1 млрд гривень у бюджеті. Обласні військові адміністрації залучені в процес разом із Міністерством оборони та нашими військовими. Результатом буде посилення обороноздатності та безпеки нашої країни", - сказав Шмигаль.
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