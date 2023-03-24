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АНАЛІТИКА

Кабмін переклав будівництво фортифікаційних споруд у регіонах на бюджет Міноборони

17:59 24.03.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів поклав на Міністерство оборони фінансування будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, що здійснюються обласними військовими адміністраціями.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

За рішенням Кабміну, фінансувати будівництво таких споруд Міноборони буде за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни".

При цьому державними замовниками будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та розпорядниками бюджетних коштів будуть обласні військові адміністрації.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 10 березня доручив невідкладно розпочати будівництво інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони у низці областей. Тоді він обіцяв виділити кошти на фінансування цих робіт з держбюджету.

Так, у лютому Кабінет міністрів виділив Харківській обласній військовій адміністрації 450 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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