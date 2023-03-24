Світовий банк готовий допомогти Україні з пошуком балансу в питанні податків

Україні в питанні податкової реформи необхідно знайти баланс між цілями, які конкурують між собою: мобілізацією ресурсів для вкрай нужденного держбюджету та створенням стимулів для економічного зростання, заявила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

"Ми віримо, що можна зробити і те, і те. Це питання балансу і правильної послідовності", - сказала вона на Українському саміті податкової реформи та антикорупції, що відбувся в Києві.

Б'єрде нагадала, що з 2015 року Україна реформує податкову систему, але завдання ускладнюється через війну.

"Поки що не вдається сильно вийти на цей баланс: фінансова стабільність, посилення соціальних стандартів і стимулювання економіки", - констатувала представниця Світового банку (СБ).

Для розв'язання завдання вона наголосила на важливості підвищення ефективності та ККД в адміністрації податків, антикорупційних заходах і створенні довіри, зокрема за рахунок верховенства права та стабільності.

Б'єрде також наголосила на важливості якомога ширшої бази оподаткування та відсутності винятків як умови для можливого зниження ставок податку.

Як гарний приклад вона навела Нову Зеландію, де дуже широка база оподаткування (і ставка ПДВ 15% - ІФ-У).

Віцепрезидентка СБ наголосила на необхідності обмеження податкових пільг тимчасовими умовами та проведення їхнього моніторингу для збереження ефективності та рівного ставлення. За її словами, звільнення від ПДВ часто не дуже ефективний механізм.

Б'єрде заявила, що Світовий банк має значний досвід у цій сфері і готовий допомогти Україні в пошуку цього необхідного балансу.

Як повідомлялося, Україна і МВФ досягли домовленості на рівні персоналу про нову чотирирічну програму розширеного фінансування EFF обсягом майже $15,6 млрд. Програму передбачається розділити на два етапи. Перший націлений на утримання стабільності й розрахований на 12-18 місяців, протягом яких Україна уникатиме нових заходів, які можуть підірвати податкові надходження.

Другий етап - із великими структурними реформами, націлений на зростання та євроінтеграцію. Як зазначав МВФ, очікується, що на цьому етапі податково-бюджетну політику буде зосереджено на найважливіших структурних реформах для гарантування середньострокових доходів завдяки реалізації національної стратегії доходів поряд із покращенням управління державними фінансами та впровадженням реформ управління держінвестиціями для підтримки післявоєнного відновлення.

