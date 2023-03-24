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СБУ: Заарештовано «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн
За матеріалами Служби безпеки України суд заарештував чергові активи дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко, підозрюваної у фінансуванні російських окупаційних угруповань, повідомляє українська спецслужба.
У повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю зазначено, що загальна вартість заарештованих активів становить понад 440 млн грн.
"Рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії", - йдеться в повідомленні.
За інформацією СБУ, це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тисячі видів сталі та металовиробів.
"Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дасть змогу передати на користь нашої держави", - наголошують в українській спецслужбі.
У СБУ нагадують, що наприкінці лютого цього року за матеріалами СБУ було заарештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн.
Слідчі Служби безпеки вже повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Заходи здійснюють співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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