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АНАЛІТИКА

Швеція розгляне можливість страхування військових ризиків для інвесторів в Україні

 

Швеція розгляне можливість страхування військових ризиків для інвесторів в Україні.

Про це повідомив посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг під час зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки України Юлією Свириденко, передає Укрінформ з посиланням Телеграм-канал «Уряд online».

«Швеція розгляне можливість страхування військових ризиків для інвесторів в Україні. Також ця країна представить нову програму підтримки України в червні», - ідеться в повідомленні.

Крім того, під час їх розмови порушували питання фінансування проєктів з відновлення економіки, фінансування грантових програм та гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель.

Як повідомлялося, уряд Швеції 24 лютого підтвердив, що передасть Україні 10 танків Leopard 2, а також системи протиповітряної оборони IRIS-T і Hawk.

Система ППО Iris-Т є новітньою німецькою розробкою, якої поки що немає навіть на озброєнні Бундесверу.
Ключові теги: Швеція
 

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