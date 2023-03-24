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Швеція розгляне можливість страхування військових ризиків для інвесторів в Україні
08:48 24.03.2023 |
Швеція розгляне можливість страхування військових ризиків для інвесторів в Україні.
Про це повідомив посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг під час зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки України Юлією Свириденко, передає Укрінформ з посиланням Телеграм-канал «Уряд online».
«Швеція розгляне можливість страхування військових ризиків для інвесторів в Україні. Також ця країна представить нову програму підтримки України в червні», - ідеться в повідомленні.
Крім того, під час їх розмови порушували питання фінансування проєктів з відновлення економіки, фінансування грантових програм та гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель.
Як повідомлялося, уряд Швеції 24 лютого підтвердив, що передасть Україні 10 танків Leopard 2, а також системи протиповітряної оборони IRIS-T і Hawk.
Система ППО Iris-Т є новітньою німецькою розробкою, якої поки що немає навіть на озброєнні Бундесверу.
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