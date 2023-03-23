Фінансові новини
- |
- 23.03.23
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні запустили передзаповнення податкової декларації
13:52 23.03.2023 |
В Електронному кабінеті Державної податкової служби розроблено передзаповнення декларації про майновий стан і доходи, повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев.
Це дозволить зменшити час та зусилля, які потрібні для заповнення декларації, і має зробити процес більш зручним та ефективним для громадян.
- обравши тільки період, отримати інформацію про доходи та сплачені податки;
- пройти анкетування (відмітивши категорію платника та вид доходу);
- перевірити заповнену згідно з даними ДПС декларації, у разі необхідності додати інформацію та додатки.
За словами Гетманцева, сервіс функціонує для громадян при декларуванні доходів, фізичних осіб - підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, громадян, які мають незалежну професійну діяльність, та громадян, які заявляють право на податкову знижку.
За 5 днів зазначеним сервісом скористались понад 10 тис. громадян.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру ексголові Фонду держмайна Сенниченку
|НБУ з 1 квітня зніме заборону на виведення нерезидентами коштів від сплати відсотків за ОВДП
|Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на бахмутському напрямку
|ЄСПЛ призначив дату слухань у справі щодо Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бензин подорожчав, дизель та автогаз дешевшають
|В Україні запустили передзаповнення податкової декларації
|Шостак будує найбільший логістичний хаб на півдні України та планує після перемоги обслуговувати український Крим
|Мінфін відновлює середньострокове бюджетне планування
|Нафта дешевшає після коментарів ФРС та зростання запасів сирої нафти у США
|Україна та Молдова нарешті домовилися про запуск залізничної гілки, побудованої після вторгнення
|Концепція закону «Маски-шоу стоп» від Мінцифри: обшуки в ІТ-компаніях без вилучення техніки і можливість скопіювати інформацію
Бізнес
|Російські спецслужби розповсюджують заражене ПЗ через торренти – Держспецзв'язку
|Qualcomm представила Snapdragon 7+ Gen 2: новий процесор для середньобюджетних смартфонів
|США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok
|Бізнесмена з КНР затримали в США за підозрою у криптошахрайстві на сотні мільйонів доларів
|SpaceX представила тариф Starlink Roam із глобальним роумінгом за $200
|Dell анонсувала свій перший Windows-ноутбук на ARM-процесорі Snapdragon
|Продано один із найдорожчих скінів у Counter-Strike: Global Offensive. Його вартість склала 160 тисяч доларів