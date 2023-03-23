В Україні запустили передзаповнення податкової декларації

В Електронному кабінеті Державної податкової служби розроблено передзаповнення декларації про майновий стан і доходи, повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Це дозволить зменшити час та зусилля, які потрібні для заповнення декларації, і має зробити процес більш зручним та ефективним для громадян.

- обравши тільки період, отримати інформацію про доходи та сплачені податки;

- пройти анкетування (відмітивши категорію платника та вид доходу);

- перевірити заповнену згідно з даними ДПС декларації, у разі необхідності додати інформацію та додатки.

За словами Гетманцева, сервіс функціонує для громадян при декларуванні доходів, фізичних осіб - підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, громадян, які мають незалежну професійну діяльність, та громадян, які заявляють право на податкову знижку.

За 5 днів зазначеним сервісом скористались понад 10 тис. громадян.