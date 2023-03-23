Мінфін відновлює середньострокове бюджетне планування

Міністерство фінансів України відновлює середньострокове бюджетне планування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Ми відновлюємо середньострокове бюджетне планування. Вже цього року плануємо додати до проєкту бюджету на 2024 рік трирічний прогноз основних бюджетних показників. Наступного року - поновити цикл повноцінного середньострокового бюджетного планування із підготовкою Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, що міститиме цілі державної політики з показниками їх досягнення, пріоритети відновлення та відповідний розподіл ресурсів», - повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Він зазначив, що ще одним важливим напрямом в контексті ефективного використання ресурсів є покращення управління державними інвестиціями.

«Потреба коштів для відновлення є колосальною - понад 300 млрд дол. за оцінками Світового банку. Ми очікуємо, що більша частина фінансування, як мінімум на перших етапах, буде здійснюватися через різні форми державних інвестицій - капітальні видатки бюджету, державні гарантії, ДПП. Тому дуже важливо забезпечити уніфікацію підходів до відбору проєктів, визначити чітку рамку для проєктів відновлення та посилити контролюючу роль Мінфіну на всіх етапах інвестиційного циклу», - сказав Улютін.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн; з них 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони.