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Україна та Молдова нарешті домовилися про запуск залізничної гілки, побудованої після вторгнення
11:58 23.03.2023 |
Україна та Молдова погодили останні деталі для запуску залізничної гілки, яку побудували після початку повномасштабної війни.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв МВС України та Молдови і митних служб обох країн.
22 березня відомства повідомили про підписання Протоколу про організацію спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе-1 - Басараб'яска".
Прикордонники та митники України та Молдови попередньо домовились вже найближчими днями розпочати спільний контроль у спільному пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе 1 - Басараб'яска" на території Молдови - через те, що з молдовського боку є необхідна інфраструктура.
Очільник Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко зазначив, що це активізує торгово-економічну діяльність між Україною і Молдовою, а також поглибить їхню співпрацю з управління кордонами.
"Ми бачимо у цьому великі можливості для розширення як нашого експортного потенціалу і транзитних можливостей Молдови, так і в подальшому, після нашої перемоги, це сприятиме розширенню експорту молдовських підприємств на зовнішні ринки з використанням логістики портів Великої Одеси. Це також у майбутньому слугуватиме поштовхом для росту інвестицій з точки зору бізнесу, розвитку транзитного потенціалу та логістичних маршрутів", - додав в.о. голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев.
Новий перехід дозволяє значною мірою компенсувати залізничне сполучення мостом через Затоку, який неодноразово ставав об'єктом ракетних атак РФ.
За даними ЄвроПравди, використання переходу розпочнеться від опівночі 25 березня.
Нагадаємо, у червні 2022 року Україна та Молдова домовилися відновити рух поїздів від Березина на Одещині до молдовської Басараб'яски. Ця гілка не працювала понад 20 років. Тоді повідомляли, що ділянку залізниці відбудують до осені.
З її 23 км більша частина розташована в Україні і лише 1,2 км - на території Молдови.
У листопаді 2022 року Україна та Молдова відновили рух пасажирських потягів за маршрутом Київ-Кишинів після 24-річної перерви.
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