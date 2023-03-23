Збитки вугільної галузі на Донеччині та Луганщині перевили $300 мільйонів

Через російську воєнну агресію шахти на Донеччині та Луганщині не можуть повноцінно функціонувати; збитки від фактичної втрати вуглевидобування в цьому регіоні можуть сягати 300 млн дол.

Про це з посиланням на дані Світового банку заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков, повідомила пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

За словами Демченкова, наразі більшість населених пунктів Донецької та Луганської областей, де здійснюється вуглевидобування, розташовані в зоні бойових дій, окуповані або заблоковані ворогом.

"Шахти в таких умовах не можуть повноцінно функціонувати, і це створює нові екологічні ризики та соціально-економічні проблеми. Припинення роботи частини вуглевидобувних підприємств, за оцінкою Світового банку, означає сукупні збитки в розмірі понад 300 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, за даними Київської школи економіки, станом на лютий 2023 року загальна сума збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, збільшилася ще на 6 млрд дол. і становить 143,8 млрд дол. (за вартістю заміщення).