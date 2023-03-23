У лютому українські піприємства «пригальмували» експортну діяльність

У лютому 2023 року кількість підприємств, що припинили експорт після 24 лютого 2022 року та не змогли його відновити, зросла до 14% - у січні цей показник становив 10%.

Про це йдеться в десятому щомісячному опитуванні підприємств «Український бізнес під час війни» за лютий 2023 рік, випущеному Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, передає Укрінформ.

«У лютому 2023 року відновлення експортної діяльності знову сповільнилося: відсоток підприємств, які припинили експорт після 24 лютого 2022 року та не змогли його відновити, зріс до 14%. Таким чином, позитивні зміни в попередньому місяці могли бути лише короткочасним явищем. Водночас у лютому 65% підприємств вказали, що не припиняли експорту (68% у січні), 21% - припинив після початку війни, але вже відновив (22% у січні)», - йдеться в повідомлення.

Зазначається, що за результатами лютого продовжує зберігатися залежність стану експортної діяльності від розміру підприємства. Серед мікропідприємств продовжує спостерігатись незначне покращення ситуації. Зокрема, скоротилася частка підприємств, які не змогли відновити експорт - із 47% у січні до 39%.

Водночас ситуація суттєво погіршилася для малих підприємств (із 14% у січні до 24% у лютому), та менш суттєво для середніх (із 7% до 9%) та великих (із 5% до 8%). Таким чином, великий та середній бізнес залишаються лідерами з відновлення експортної діяльності.

Дослідники вказують на погрішення в лютому ситуації з експортом в усіх галузях, крім машинобудування. Легка та харчова галузі промисловості продовжують демонструвати найкращі показники відновлення. Відповідно, лише 7% та 8% представників цих галузей не відновили експорту (3% та 6% січні).

У хімічній, деревообробній, машинобудівній та металургійній галузях ситуація є менш стабільною, з огляду на більші складнощі з логістикою та вимкненням світла. Так, у металургії 37% підприємств станом на лютий не змогли відновити експорт.

У машинобудуванні відповідний показник становить 19%, але зафіксовано покращення порівняно з попереднім місяцем (був 25%). У металургії припинили експорт 37% опитаних.

«Значний вплив війни на експортерів зафіксовано в усіх областях, незалежно від відстані до активних бойових дій. У Сумській області припинили та не відновили експорту 75% опитаних, Дніпропетровській - 61%, Житомирській - 36%, Чернігівській - 22%, а Кіровоградській - 19%. У деяких областях (Вінницька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Тернопільська) опитані продовжують продаж за кордон», - уточняються автори дослідження.