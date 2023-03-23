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АНАЛІТИКА

Американська DFC прийняла до розгляду перші п’ять інвестпроєктів в Україні на $430 млн

08:51 23.03.2023 |

Економіка

 

Команда інвестиційної платформи Advantage Ukraine, що функціонує в партнерстві з Міністерством економіки України, підготувала та направила перші інвестиційні проєкти, загальна сума яких становила $430 млн, на розгляд Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC), повідомило Міністерство економіки на сайті в середу.

"Перші п'ять проєктів схвалено до розгляду DFC. Зокрема, це проєкти українських інвесторів у секторах будівництва, виробництва, e-commerce і житлової нерухомості - загальною сумою в $430 млн. Кожен із них буде оцінюватись окремо. Також проєкт кредитування іноземного інвестора з виробництва будівельних матеріалів на кілька мільйонів", - цитує відомства заступника міністра Олександра Грибана із зустрічі з бізнесом, організованої Американською торговельною палатою в Україні.

Він також уточнив, що наразі на ранній стадії опрацьовуються кілька проєктів, які Advantage Ukraine сподівається незабаром передати DFC, зокрема, це проєкти в секторах логістики, глибокої агропереробки, енергетики, тваринництва та виробництва будівельних матеріалів.

У Мінекономіки нагадали, що нещодавно DFC оголосила про готовність мобілізувати понад $1 млрд приватного капіталу для підтримки економіки України.

Зазначається, що Мінекономіки та DFC взаємодіють у підготовці та формуванні списку інвестпроєктів за допомогою Advantage Ukraine. Проєктна команда ініціативи працює за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та здійснює попередній відбір проєктів, співпрацюючи із заявниками.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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