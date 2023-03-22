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За рік війни Росія завдала збитків інфраструктурі України майже на $144 млрд - KSE
17:21 22.03.2023 |
Станом на лютий 2023 року загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, збільшилася ще на $6 млрд і становить $143,8 млрд (за вартістю заміщення). Про це повідомляє пресслужба KSE Institute.
Продовжують зростати збитки таких сфер, як інфраструктура, освіта, енергетика, транспорт, торгівля та охорона здоров'я.
Сума збитків від руйнувань житлового фонду на рівні $53,6 млрд. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 000 житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки.
На другому місці за сумою завданих збитків - сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни збитки цій сфері оцінюються у $36,2 млрд. Протягом цього часу через війну було зруйновано або пошкоджено понад 25 000 кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости та мостових переходи. За даними Мінрозвитку громад та інфраструктури, за 2022 рік на дорогах державного значення було відновлено проїзд через 78 мостів. Найбільше відновлено в Київській (20 із 24 об'єктів) та Чернігівській (20 із 27 об'єктів) областях. У 2023 році відновлено проїзд 2 мостовими переходами у Миколаївській та Харківській областях.
У нових обрахунках вперше додана сума збитків, завдана лісам України, яка за підсумками першого року повномасштабної війни становить $4,5 млрд.
Також продовжуються пошкодження та руйнування освітніх закладів - таких наразі 3170. З-поміж них майже 1500 закладів середньої освіти, 909 - дошкільної, 528 - вищої. Станом на кінець лютого 2023 року на $300 млн проти грудневих обрахунків зросли збитки сфери освіти - до $8,9 млрд.
Зросли також збитки, завдані енергетиці України, сума яких становить $8,1 млрд. Збільшення оцінки втрат відбулось щодо раніше завданих збитків ядерній енергетиці, а також у зв'язку з оновленням розрахунків про пошкодження об'єктів із транспортування природного газу.
Ще на $2,1 млрд зросла сума прямих втрат, завдана агропромисловому комплексу та земельним ресурсам. Наразі оцінка збитків цій сфері становить $8,7 млрд.
На кінець лютого 2023 року суттєво зросла також кількість пошкодженого та зруйнованого транспорту. Проти обрахунків на кінець 2022 року, кількість таких авто зросла на 28,5 тис. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 223,4 тис. автомобілів на $3,1 млрд.
Збільшилися також прямі витрати сфер торгівлі та охорони здоров'я. За обрахунками експертів проєкту, на кінець зими 2023 року сума збитків, завдана торгівлі, зросла до $2,6 млрд. А медичній галузі завдано руйнувань інфраструктури ще на $100 млн, відтак загальні прямі збитки цієї сфери оцінюються у $1,8 млрд.
Водночас в останніх підрахунках експерти проєкту KSE знизили оцінку збитків промисловості та підприємств із $13 млрд станом на грудень 2022 року до $11,3 млрд на кінець лютого 2023-го.
Зменшення відбулось через переоцінку статусу підприємств після надходження оновленої інформації про результати пошкоджень активів після обстрілів. Окремі підприємства були перекласифіковані та згодом увійдуть до розрахунків втрат інших секторів економіки.
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