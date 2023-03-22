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Україна не витрачає державні гроші на зв'язок Starlink - Федоров
15:42 22.03.2023 |
Українські державні структури використовують близько 42 тисяч терміналів супутникового інтернет-зв'язку Starlink, розповів в інтерв'ю DW Михайло Федоров - віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України.
"Всі Starlink Україна отримала через нашу команду, яка співпрацює з урядами інших країн. Компанія SpaceX забезпечує логістикою, партнери допомагають фінансово, ми отримуємо спеціальну ціну вже з абонплатою", - пояснив він, підкресливши, що з державного бюджету на супутниковий зв'язок "витрачається нуль гривень".
Федоров називає компанію SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска одним із найбільш приватних донорів, чий внесок в боротьбу проти російської агресії оцінює у понад 100 мільйонів доларів.
Starlink все-таки зброя?
На початку лютого головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотуелл заявила, що Starlink, який українська армія активно використовує у протидії російській агресії, "ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї". За її словами, компанія обмежила можливості керування військовими безпілотниками за допомогою Starlink.
Втім Федоров стверджує, що "з роботоздатністю "старлінків" сьогодні немає проблем". "Вони працюють, всі функції, які вони виконували, вони виконують. Тому в цьому напрямку все під контролем", - запевнив віцепрем'єр. Відповідати на питання DW про конкретні наслідки заяв Шотуелл він відмовився.
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