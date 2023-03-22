Нова програма із МВФ на $15,6 мільярда складатиметься з двох етапів — глава Нацбанку

Нова чотирирічна програма розширеного фінансування (EFF) МВФ на 15,6 млрд доларів складатиметься з двох етапів.

Про це, як передає Укрінформ, написав голова Національного банку України Андрій Пишний у Фейсбуці.

За його словами, угода досягнута на рівні персоналу, і найближчими тижнями очікується фінальне схвалення домовленості Радою директорів МВФ.

"На першому етапі зосередимося на мобілізації зовнішніх надходжень та активізації внутрішніх ресурсів, підтриманні фінансової стабільності в довгостроковій перспективі, зокрема завдяки підготовці глибшої оцінки стану банківського сектору. Другий етап буде присвячено масштабним реформам. Їх мета - відновлення та відбудова України, швидке й довготривале економічне зростання, зокрема завдяки заходам для вступу України до ЄС", - зазначив Пишний.

На його думку, рішення про угоду є свідченням значних змін у взаємовідносинах з Фондом.

"Якщо подивитися в ретроспективі, то минулого року ми фактично вибудовували нову модель співпраці з МВФ. Трансформації, що відбувалися в процесі, стосувалися не лише нас, команди України та країни загалом, а й наших партнерів. Вони адаптували та оновлювали власні протоколи та внутрішні політики", - відмітив Пишний.

Він також зазначив, що моніторингова програма, яка викликала певний скептицизм у частині відсутності фінансування, в результаті стала не лише підґрунтям для початку переговорів щодо програми розширеного фінансування, а й стимулювала МВФ переглянути свої підходи та політику щодо країн, які перебувають в умовах високої невизначеності.

"Виконавши моніторингову програму, Україна та урядові інституції довели свою спроможність діяти ефективно навіть у часи надзвичайної невизначеності та безпрецедентних ризиків. Це дало поштовх для змін кредитної політики Фонду, якими надалі зможуть скористатися й інші країни", - підкреслив голова НБУ.

Як повідомлялося, представники МВФ і української влади досягли домовленості на рівні персоналу про затвердження програми розширеного фінансування (EFF) для нашої країни на суму понад $15 мільярдів.