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Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати нову професію за допомогою Центру зайнятості
22:32 21.03.2023 |
Кабінет Міністрів ухвалив документ, який розширює коло осіб, які мають право на отримання спеціального ваучера на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання, який надає центр зайнятості.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.
За його словами, ринок праці швидко змінюється. Влада буде допомагати тим, хто хоче отримати нову професію та працювати.
Прем'єр-міністр додав, що у межах реформи соціального сектору також на порядку денному пілотний проєкт про перехід деяких соцзакладів на фінансування за моделлю, за якою працює система медичних гарантій.
«Зараз у нас на медичні заклади виділяється не фіксована сума, а йдуть виплати за кількість послуг, які були надані пацієнтам. У межах пілотного проєкту плануємо запровадити схожу модель для соціальних послуг у двох закладах Мінсоцполітики. Ми вже бачили, що така модель сприяє підвищенню якості послуг та ефективності використання бюджетних коштів. Тому будемо її застосовувати й розвивати». - підкреслив Шмигаль.
Як повідомлялося, ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця. Видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам.
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