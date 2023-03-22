Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати нову професію за допомогою Центру зайнятості

Кабінет Міністрів ухвалив документ, який розширює коло осіб, які мають право на отримання спеціального ваучера на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання, який надає центр зайнятості.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, ринок праці швидко змінюється. Влада буде допомагати тим, хто хоче отримати нову професію та працювати.

Прем'єр-міністр додав, що у межах реформи соціального сектору також на порядку денному пілотний проєкт про перехід деяких соцзакладів на фінансування за моделлю, за якою працює система медичних гарантій.

«Зараз у нас на медичні заклади виділяється не фіксована сума, а йдуть виплати за кількість послуг, які були надані пацієнтам. У межах пілотного проєкту плануємо запровадити схожу модель для соціальних послуг у двох закладах Мінсоцполітики. Ми вже бачили, що така модель сприяє підвищенню якості послуг та ефективності використання бюджетних коштів. Тому будемо її застосовувати й розвивати». - підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялося, ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця. Видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам.