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АНАЛІТИКА

Кабмін удвічі збільшив гарантійні внески на аукцінах з продажу дозволів на розробку надр

18:55 21.03.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, збільшивши суму гарантійного внеску для їх учасників.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"3 метою недопущення зриву електронних торгів та задля забезпечення потреб національної економіки стратегічно важливою сировиною збільшено суму гарантійного внеску для всіх учасників, який буде перераховуватись у державний бюджет у разі відмови як першого, так і другого переможця аукціону", - пояснив Мельничук.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду, заявив, що розмір гарантованих внесків для участі у відкритих торгах підвищать удвічі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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