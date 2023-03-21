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Україна збільшила державний бюджет на рекордні у своїй історії 537 млрд грн
13:45 21.03.2023 |
Верховна Рада у вівторок, 21 березня, проголосувала за збільшення видатків державного бюджету у 2023 році на 20%, або на 537 млрд грн. Урядовий законопроєкт №9105 основу та в цілому підтримали 325 депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.
Після збільшення видатки державного бюджету вперше перевищать 3 трлн грн.
Статей збільшення видатків усього дві:
→ 518,2 млрд грн - на сектор національної безпеки й оборони, більша частина цих коштів спрямовується на загальні видатки на грошове забезпечення військовослужбовців.
→ 19 млрд грн - поповнення Резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів. Наприклад, з Резервного фонду виділяли гроші для будівництва фортифікаційних споруд.
Збільшення видатків планують профінансувати з таких джерел:
→ 419,3 млрд грн - це внутрішні й зовнішні запозичення;
→ 60,7 млрд грн - збільшення податкових надходжень;
→ 50,3 млрд грн - скорочення видатків на обслуговування державного боргу;
→ 6,9 млрд грн - зменшення витрат на забезпечення державних гарантій.
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