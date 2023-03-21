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Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

13:13 21.03.2023 |

Економіка

 

Україна у вівторок отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у твіттері.

"Я вдячний Європейській комісії та (заступнику глави ЄК Валдісу Домбровскісу) за незмінну підтримку у збереженні фінансової стабільності", - зазначив глава українського Мінфіну.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Рада ЄС ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік у розмірі EUR18 млрд. Кредит надано з 10-річним пільговим періодом. У січні Київ отримав перший транш - EUR3 млрд. Наступні виплати очікуються щомісяця з березня по EUR1,5 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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