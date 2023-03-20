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АНАЛІТИКА

Міністрів Рябікіна та Федорова відправили у відставку

14:28 20.03.2023 |

Економіка

 

Верховна Рада України сьогодні, 20 березня, відправила у відставку ще двох міністрів. Мова йде про Павла Рябікіна та Михайла Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Павло Рябікін обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Також у відставку відправили віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Відомо, що Михайла Федорова призначать на нову посаду. Він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Гончаренко зазначає, що його кандидатуру Федорова на нову посаду внесуть в Раду на найближчому засіданні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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