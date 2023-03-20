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АНАЛІТИКА

Торік виконавчим службам вдалося стягнути лише 5% суми заборгованості – Опендатабот

13:28 20.03.2023 |

Економіка

 

У 2022 році державним виконавчим службам та приватним виконавцям було передано 207 млрд грн боргових зобов'язань для примусового стягнення; з них вдалося стягнути лише 10,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Опендатабот.

«Загальна сума стягнутого боргу у 2022 році - 10,2 млрд грн. Це лише 5% від суми заборгованостей, переданих державним виконавчим службам та приватним виконавцям - тобто від 207 млрд грн», - ідеться в повідомленні.

За даними Опендатаботу, торік сума стягнень порівняно з 2021 роком скоротилася вдвічі - тоді приватні та державні виконавці стягнули 19,8 млрд грн із 389,7 млрд грн.

Середній термін стягнення боргу Державною виконавчою службою сягає 2-3 років. Завдяки приватним виконавцям вдається скорочувати цей термін та підвищувати загальні показники стягнення.

«Проте на загальному тлі ці показники (5 копійок з кожної гривні) все ще не видаються значущими. Українці та бізнес знов не мають можливості ефективно отримувати свої кошти від боржників - починаючи від батьків, котрі заборгували аліменти, й завершуючи багатомільйонними справами бізнесу», - зазначають аналітики.

Як повідомлялося, державний та гарантований державою борг України на 31 січня 2023 року становив 4 258,20 млрд грн, або 116,44 млрд дол.
 

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