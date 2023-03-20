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ВАКС вирішив конфіскувати частку Ротенбергів у Ocean Plaza
11:48 20.03.2023 |
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та постановив конфіскувати частки росіян, зокрема - Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря, у столичному ТРЦ Ocean Plaza.
Про це відомо з запису засідання суду.
ВАКС постановив застосувати до низки громадян РФ закон України "Про санкції" в частині стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб. А саме, йдеться про Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря Ротенберга, а також російських бізнесменів Александра Пономаренка та Александра Скоробагатька.
Власником Ocean Plaza є ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", яким через ТОВ "Авангард-віларті" володіє кіпрська Ocean Plaza Ltd.
За рішенням суду, в дохід держави буде стягнуто контрольовані ними частки у 100% статутного капіталу ТОВ "Авангард Віларті" та, відповідно, 66,65% статутного капіталу ТОВ "ІС Либідь", право на яку зареєстровано за "Авангард Віларті".
Таким чином, в дохід держави будуть стягнуті дві третини акцій Ocean Plaza, які дотепер належали російським олігархам. Решта акцій контролюється українським девелопером UDP Holdings Limited бізнесмена Андрія Іванова.
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