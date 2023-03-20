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Молдова спростила транзит залізничних вантажів з України
08:36 20.03.2023 |
Уряд Молдови затвердив протокол, який передбачає усунення операцій подвійного, а на деяких ділянках - потрійного контролю митних та прикордонних органів за залізничним вантажем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Молдови.
Модифікований протокол до угоди між Республікою Молдова та Україною щодо діяльності залізничного транспорту передбачає спрощення процедур залізничного транзиту вантажів територією України з пунктом призначення у Молдові та Румунії та територією Молдови з пунктом призначення в Україні та Румунії.
"Проект вносить зміни щодо ліквідації контролю митних та прикордонних органів України на станції Рені. Це дозволить скоротити час транспортування товарів з/в портовий комплекс Джурджулешти або Румунію та позитивно вплине на кінцеву вартість товарів", - прокоментувала затвердження документа міністр інфраструктури Молдови Лілія Дабіжа.
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