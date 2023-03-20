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АНАЛІТИКА

США мають намір виділити Україні 7,4 млрд доларів до вересня

 

Сполучені Штати мають намір до вересня 2023 року передати Україні 7,4 млрд доларів фінансової допомоги.

Про це заявила представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт місії США в ООН.

"Сполучені Штати після вторгнення (РФ - ред.) надали майже 2 млрд доларів гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже 15,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові 7,4 млрд доларів до вересня", - заявила представник США в ООН.

Томас-Грінфілд також нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити 3,9 млрд доларів для агентств та неурядових організацій для забезпечення гуманітарної допомоги людей в Україні, а також 1,7 млрд доларів для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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