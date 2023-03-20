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США мають намір виділити Україні 7,4 млрд доларів до вересня
08:25 20.03.2023 |
Сполучені Штати мають намір до вересня 2023 року передати Україні 7,4 млрд доларів фінансової допомоги.
Про це заявила представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт місії США в ООН.
"Сполучені Штати після вторгнення (РФ - ред.) надали майже 2 млрд доларів гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже 15,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові 7,4 млрд доларів до вересня", - заявила представник США в ООН.
Томас-Грінфілд також нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити 3,9 млрд доларів для агентств та неурядових організацій для забезпечення гуманітарної допомоги людей в Україні, а також 1,7 млрд доларів для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.
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