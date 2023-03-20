МВФ схвалив зміну правил, що відкриває шлях до нової кредитної програми для України

Міжнародний валютний фонд повідомив, що його виконавча рада в п'ятницю, 17 березня, схвалила зміни в правилах, які дозволять МВФ затверджувати нові кредитні програми для країн, які стикаються з «виключно високою невизначеністю» - крок, який, як очікується, прокладе шлях до нової кредитної програми для України.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається в заяві МВФ, зміни в політиці фінансових гарантій МВФ стосуватимуться країн, які зазнають «екзогенних потрясінь, які знаходяться поза контролем влади країни та сфери її економічної політики».

Раніше правила Фонду не дозволяли надавати неекстрені кредити країнам, які зіткнулися з «великою невизначеністю» в результаті війни або стихійних лих.

У МВФ заявили, що зміни до правил усунуть ключові перешкоди для таких позик, дозволяючи офіційним двостороннім кредиторам і донорам надавати попередні гарантії погашення МВФ та списання боргу країні-позичальнику.

Як наголошує агентство, у заяві МВФ не згадується конкретно Україна, але зміни в правилах були розроблені одночасно з переговорами з владою в Києві щодо нового фінансування.

Фонд заявив у середу, що його співробітники досягли «дуже значного прогресу» в переговорах з Україною за попередній тиждень щодо політики, яка може лягти в основу нової програми кредитування МВФ для країни, яка постраждала від війни.

Як повідомляв Укрінформ, раніше цього тижня видання Financial Times писало, що МВФ завершує розробку нової програми кредитування України на суму 15,6 млрд доларів.

Напередодні, 15 березня, у МВФ заявили, що з огляду на продуктивну спільну роботу представників Фонду і уряду України, що тривала впродовж 8-15 березня у Варшаві, очікують вже ближчими днями завершити обговорення нової програми для української сторони.

