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АНАЛІТИКА

На кордоні України з Молдовою спростять контроль залізничних вантажів

 

Уряд Молдови погодив рішення щодо спрощення процедур транзиту вантажів залізницею.

Як повідомили в Міністерстві інфраструктури та регіонального розвитку Молдови, змінений протокол угоди між Республікою Молдова та Україною щодо діяльності залізничного транспорту схвалений після завершення відповідних переговорів, передає Rail.Insider.

Документ передбачає "усунення подвійного, а на окремих дільницях - потрійного контролю митних і прикордонних органів".

"Таким чином будуть спрощені процедури залізничного транзиту вантажів територією України із призначенням Республіка Молдова та Румунія та територією Республіки Молдова з призначенням Україна та Румунія, що дасть змогу збільшити обсяг вантажів, які перевозяться залізницею", - сказано в повідомленні.

Водночас планується змінити логістичні ланцюжки, переорієнтувавши перевезення вантажів з автомобільного сегмента на залізничний.

"Проєкт вносить зміни щодо скасування контролю митних і прикордонних органів України на станції Рені. Це дасть змогу скоротити час транспортування вантажів з/до портового комплексу Джурджулешти або Румунії та матиме позитивний вплив на кінцеву вартість товарів, які експортуються/імпортуються бенефіціарами з Республіки Молдова, зменшуючи транспортні витрати", - сказала міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіджа.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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