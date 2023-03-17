Приватизація: Фонд держмайна за тиждень провів десять аукціонів на понад ₴250 мільйонів

Протягом 13-17 березня Фонд державного майна України провів десять приватизаційних аукціонів, на яких залучив 251,2 млн грн від приватних інвесторів.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Протягом 13-17 березня Фонд держмайна провів десять приватизаційних аукціонів за участі 35 підприємців. Сукупна сума переможних ставок склала 251,2 млн грн», - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що загальна стартова ціна була перевищена у 2,5 раза.

У ФДМУ нагадали, що головним аукціоном тижня став продаж Білгород-Дністровського морського торговельного порту, за який було запропоновано 220 млн грн, що в 2,3 раза вище стартової ціни.

Також істотно зросла ціна ще одного об'єкта приватизації - Барського спиртового комбінату. В ході торгів вартість активу збільшилася в 4,7 раза - до 21,3 млн грн.

Ще за три активи інвестори запропонували сплатити від 2 до 3 млн грн. За комплекс нерухомості в місті Новоукраїнка на Кіровоградщині переможець аукціону має перерахувати 3 млн грн, за Дружбівський кар'єр нерудних копалин «‎Кварц» на Житомирщині - 2,8 млн грн і за «‎Торговий дім «‎Сіверщина» в Чернігові - 2 млн грн.

Наступного тижня ФДМУ планує провести 20 приватизаційних аукціонів.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України запланував на 11 квітня приватизаційний аукціон з продажу ПрАТ «Ізмаїльський виноробний завод». Стартова ціна активу - 35,7 млн грн.