Підвищення тарифів на воду: у регуляторі розповіли, наскільки зростуть суми у платіжках

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що середні витрати домогосподарств на воду та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн.

Про це йдеться у роз'ясненні НКРЕКП.

"У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - йдеться у повідомленні.

У регуляторі пояснили, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі - 14,1%.

Необхідність перегляду тарифів зумовлена постійною зміною вартості складових, які впливають на собівартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, заявили в НКРЕКП.

"Тобто, якщо змінились ціни на електричну енергію, реагенти, пально-мастильні матеріали тощо, відповідно виникає необхідність у перегляді тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з урахуванням актуальних цін складових собівартості цих послуг.

Крім того, необхідно звернути увагу на те, що в тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП включається інвестиційна складова, розмір якої залежить від заходів, які визначених схваленою інвестиційною програмою на відповідний рік", - йдеться у повідомленні.

У Комісії додають, що за період 2022-2023рр. змінилась ціна на такі витрати:

* на електроенергію - у середньому зросла на 18%.

* на паливо зросла вдвічі;

* на реагенти - зросла вдвічі.

"Якщо тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення не будуть покривати економічно обґрунтовані витрати собівартості цих послуг, наслідки можуть бути негативними.

Відсутність тарифних коштів на реагенти вплине на якість води та нестиме загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччю населення. Погіршиться стан розрахунків водоканалів за електричну енергію, виникатиме заборгованість, що негативно буде впливати на енергетичну галузь.

Також підвищиться рівень зношеності мереж та обладнання, збільшиться кількість аварійних ситуацій та час на відновлення роботи систем водопостачання та водовідведення.

До того ж, це спричинить відтік кваліфікованих кадрів на водоканалах через неналежний рівень заробітної плати", - йдеться у роз'ясненні.

Тарифи для ліцензіатів НКРЕКП востаннє переглядалися ще до широкомасштабної війни з РФ, у грудні 2021 року.