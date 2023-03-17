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Кабмін скасував низку регуляторних актів у сфері інтелектуальної власності, утилізації відходів і виробництва біопалива - Шмигаль

17:51 17.03.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів скасував низку регуляторних актів у сфері інтелектуальної власності, утилізації відходів і виробництва біопалива, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує робити ставку саме на підтримку приватного сектору, щоб наша економіка знову зростала. Тому дерегулювання стає однією з ключових реформ в економічній сфері", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, створена Кабміном Міжвідомча робоча група з дерегуляції успішно переглядає інструменти регулювання та усуває зайві бар'єри.

"Сьогодні ми скасовуємо низку регуляторних актів у сфері інтелектуальної власності, у сфері утилізації відходів, у сфері виробництва біопалива. Це дасть змогу бізнесу працювати ефективніше і витрачати менше часу на зайву бюрократію", - заявив він.

Як повідомив пізніше представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, ці зміни внесено з метою виключення неактуальних і застарілих інструментів державного регулювання, а саме: видачу контрольних марок на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, компʼютерних програм, баз даних; висновку науково-дослідної організації стосовно технічної неможливості знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод; висновку про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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