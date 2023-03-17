Україна отримала від Євросоюзу 17,4 мільйона євро на розвиток е-послуг

Україна отримала 17,4 млн євро від Європейського Союзу за програмою DT4UA на розвиток електронних послуг.

"Програма DT4UA офіційно стартувала. Для її реалізації Україна отримала 17,4 млн євро на розвиток е-послуг. Проєкт DT4UA дасть новий поштовх для цифрової трансформації та інвестиції в майбутнє нашої країни", - сказано в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

За допомогою програми Україна буде вдосконалювати цифрову інфраструктуру, реєстри та публічні електронні послуги відповідно до стандартів ЄС, а також створювати ще більше корисних послуг та сервісів для взаємодії держави та громадян.

"Дякуємо партнерам за довіру та підтримку в розвитку "Дії". Працюємо, щоб діджиталізувати державний сервіс та забезпечувати комфортне життя українців", - зазначили в Мінцифри.

Проєкт DT4UA фінансується Європейським Союзом та впроваджується естонською Академією електронного управління.