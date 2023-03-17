Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у січні 2023р. зріс у 10 разів – Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні 2023 року зросло більш ніж у 10 разів порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $1,911 млрд із $0,186 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

За її даними, експорт товарів з України за зазначений період порівняно із січнем 2022 року скоротився на 47,9% - до $3,132 млрд, імпорт - на 18,6%, до $5,042 млрд.

Держстат уточнив, що у січні-2023 порівняно з груднем-2022 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 1,4% - до $3,292 млрд, а імпорту - зріс на 4,1%, до $5,593 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в січні-2023 було від'ємним і становило $2,301 млрд, тоді як у грудні-2022 воно також було від'ємним - $2,032 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні 2023 року становив 0,62 (у січні 2022 - 0,97).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 188 країн світу.





Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні 2023р.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень 2023 до січня 2022, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень 2023 до січня 2022, % Загалом 3131,5 52,1 5042,1 81,4 Тварини, продукти тваринного походження 103,6 79,3 114,7 79,2 Продукти рослинного походження 1308,4 75,3 182,1 78,9 - зернові культури 920,7 59,0 9,8 70,6 Жири тваринного та рослинного походження 459,6 52,8 15,0 49,6 Готові харчові продукти 241,0 61,8 224,1 96,9 Мінеральні продукти 160,0 32,9 1491,1 90,2 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки 33,6 34,9 1473,2 92,7 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема: 58,3 24,1 480,3 54,8 Фармацевтична продукція 10,6 54,9 125,6 61,0 Добрива 4,1 13,6 86,1 36,5 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 21,8 23,1 240,1 72,1 Шкіряна сировина 8,0 57,5 25,2 108,8 Деревина та вироби з неї 105,0 64,6 9,7 28,4 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 18,2 44,5 60,0 62,1 Текстильні матеріали та вироби 38,9 56,0 195,3 94,7 Взуття 9,8 65,1 45,2 77,2 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 20,6 51,2 42,8 61,5 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 0,3 15,2 6,5 56,0 Недорогоцінні метали та вироби з них 258,5 21,7 192,1 59,4 - чорні метали 165,7 16,2 68,6 56,9 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 213,2 60,7 973,0 85,2 Реактори ядерні, казани, машини 74,5 61,0 282,4 50,6 Електричні машини 138,7 60,6 690,6 118,3 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 24,8 55,3 411,7 88,2 Засоби наземного транспорту, крім залізничних 9,3 61,6 394,4 88,0 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 6,9 59,8 74,8 89,9 Різні промтовари 69,4 72,2 57,9 60,8 Твори мистецтва 0,1 37,8 - -

Дані: Держстат України