Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у січні 2023р. зріс у 10 разів – Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні 2023 року зросло більш ніж у 10 разів порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $1,911 млрд із $0,186 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
За її даними, експорт товарів з України за зазначений період порівняно із січнем 2022 року скоротився на 47,9% - до $3,132 млрд, імпорт - на 18,6%, до $5,042 млрд.
Держстат уточнив, що у січні-2023 порівняно з груднем-2022 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 1,4% - до $3,292 млрд, а імпорту - зріс на 4,1%, до $5,593 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в січні-2023 було від'ємним і становило $2,301 млрд, тоді як у грудні-2022 воно також було від'ємним - $2,032 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні 2023 року становив 0,62 (у січні 2022 - 0,97).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 188 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні 2023р.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень 2023 до січня 2022, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень 2023 до січня 2022, %
| Загалом
| 3131,5
| 52,1
| 5042,1
| 81,4
| Тварини, продукти тваринного походження
| 103,6
| 79,3
| 114,7
| 79,2
| Продукти рослинного походження
| 1308,4
| 75,3
| 182,1
| 78,9
| - зернові культури
| 920,7
| 59,0
| 9,8
| 70,6
| Жири тваринного та рослинного походження
| 459,6
| 52,8
| 15,0
| 49,6
| Готові харчові продукти
| 241,0
| 61,8
| 224,1
| 96,9
| Мінеральні продукти
| 160,0
| 32,9
| 1491,1
| 90,2
| Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки
| 33,6
| 34,9
| 1473,2
| 92,7
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема:
| 58,3
| 24,1
| 480,3
| 54,8
| Фармацевтична продукція
| 10,6
| 54,9
| 125,6
| 61,0
| Добрива
| 4,1
| 13,6
| 86,1
| 36,5
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 21,8
| 23,1
| 240,1
| 72,1
| Шкіряна сировина
| 8,0
| 57,5
| 25,2
| 108,8
| Деревина та вироби з неї
| 105,0
| 64,6
| 9,7
| 28,4
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 18,2
| 44,5
| 60,0
| 62,1
| Текстильні матеріали та вироби
| 38,9
| 56,0
| 195,3
| 94,7
| Взуття
| 9,8
| 65,1
| 45,2
| 77,2
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 20,6
| 51,2
| 42,8
| 61,5
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 0,3
| 15,2
| 6,5
| 56,0
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 258,5
| 21,7
| 192,1
| 59,4
| - чорні метали
| 165,7
| 16,2
| 68,6
| 56,9
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 213,2
| 60,7
| 973,0
| 85,2
| Реактори ядерні, казани, машини
| 74,5
| 61,0
| 282,4
| 50,6
| Електричні машини
| 138,7
| 60,6
| 690,6
| 118,3
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 24,8
| 55,3
| 411,7
| 88,2
| Засоби наземного транспорту, крім залізничних
| 9,3
| 61,6
| 394,4
| 88,0
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 6,9
| 59,8
| 74,8
| 89,9
| Різні промтовари
| 69,4
| 72,2
| 57,9
| 60,8
| Твори мистецтва
| 0,1
| 37,8
| -
| -
Дані: Держстат України