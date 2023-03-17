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АНАЛІТИКА

Данія виділила гранти для власників релокованого бізнесу - Мінреінтеграції

15:38 17.03.2023 |

Економіка

 

Власники мікро-, малого та середнього релокованого бізнесу можуть отримати гранти на розвиток діяльності від Данської ради у справах біженців.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі.

Грантова програма передбачає надання фінансової допомоги у розмірі до 15 тисяч доларів для релокованого бізнесу.

"Основною умовою для участі у грантовій програмі є створення нових, збереження існуючих робочих місць для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від війни", - ідеться у повідомленні.

Сума фінансової допомоги визначається залежно від кількості робочих місць, які планується створити, відновити чи зберегти.

Заповнити заявку на отримання гранту на підтримку бізнесу можна за посиланням.

Кожна заявка буде розглянута конкурсною комісією, яка ухвалить рішення щодо подальшої участі заявки у програмі.

Як повідомляв Укрінформ, розробники дронів можуть отримати гранти від Фонду розвитку інновацій.
Ключові теги: Данія
 

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