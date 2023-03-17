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Зеленський схвалив перше збільшення видатків держбюджету цього року
14:32 17.03.2023 |
Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2023 рік. Це перше збільшення видатків цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №8399.
Закон передбачає збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 5,56 млрд гривень за рахунок:
* грантових допомог та допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій в обсязі 445,6 млн гривень,
* додаткових зовнішніх запозичень в обсязі 3,84 млрд гривень та повернення коштів, наданих з державного бюджету Міністерству економіки України для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній основі для виплати допомоги по безробіттю в обсязі 1,28 млрд гривень.
Крім того, законом передбачено:
- об'єднання/передача бюджетних програм Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства інфраструктури шляхом зміни головного розпорядника бюджетних коштів на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури;
- передачу бюджетної програми "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" від Міністерства фінансів України до Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України;
- об'єднання/передача бюджетних програм Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг шляхом зміни головного розпорядника бюджетних коштів на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
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