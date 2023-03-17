Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський схвалив перше збільшення видатків держбюджету цього року

14:32 17.03.2023 |

Економіка

 

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2023 рік. Це перше збільшення видатків цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №8399.

Закон передбачає збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 5,56 млрд гривень за рахунок:

* грантових допомог та допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій в обсязі 445,6 млн гривень,

* додаткових зовнішніх запозичень в обсязі 3,84 млрд гривень та повернення коштів, наданих з державного бюджету Міністерству економіки України для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній основі для виплати допомоги по безробіттю в обсязі 1,28 млрд гривень.

Крім того, законом передбачено:

- об'єднання/передача бюджетних програм Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства інфраструктури шляхом зміни головного розпорядника бюджетних коштів на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури;

- передачу бюджетної програми "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" від Міністерства фінансів України до Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України;

- об'єднання/передача бюджетних програм Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг шляхом зміни головного розпорядника бюджетних коштів на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7170
  0,0987
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1758  0,03 0,07 38,8890  0,03 0,07
EUR 40,1526  0,11 0,27 41,1219  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес