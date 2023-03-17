Блокування податкових накладних: бізнес закликає уряд і депутатів врегулювати питання

Українська рада бізнесу звернулася до Верховної Ради та Кабміну із закликами внести системні зміни до СМКОР.

Як передає Укрінформ, відповідний лист-звернення об'єднання провідних бізнес-асоціацій Українська рада бізнесу оприлюднило на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Український бізнес закликає Кабінет Міністрів та народних депутатів у цей складний воєнний час якнайшвидше врегулювати проблему блокування податкових накладних, прийняття та врахування Таблиць даних платника, врахувавши пропозиції, надані у листі», - йдеться у зверненні.

Підприємці зазначили, що низка зауважень бізнесу щодо роботи системи СМКОР, наданих відповідним органам протягом останніх трьох місяців, були враховані й частина з них навіть вже реалізовані, що призвело до зменшення кількості заблокованих податкових документів.

Проте рівень блокувань все ще залишається аномальним. Відтак український бізнес закликає внести системні зміни до СМКОР, а саме: змінити ідеологію СМКОР з "каральної" на аналітичну через запровадження законодавчого обмеження часу блокування податкових накладних за прикладом загальносвітового механізму, що діє у сфері протидії відмиванню «брудних» грошей. Також пропонується створення незалежного від ДПС органу для оскаржень рішень комісій. Крім того, необхідно усунути ризики для платника потрапляння до категорії «ризикових» заднім числом і припинити постійне втручання у налаштування алгоритмів роботи СМКОР тощо.

Пропонують підприємці також якнайшвидше провести офіційні прозорі конкурси на всі посади ДПС категорії А та Б і загалом визначити критерії ефективності податкової та митної служби.

«Бізнес має працювати, а не боротись за свої права. Добре розуміємо, що сьогодні Україна переживає непрості часи, період змін та важких випробувань. Перемогти у війні буде важко без функціонування бізнесу, що наразі дозволяє українцям забезпечувати себе та підтримувати Збройні сили України», - наголошують в УРБ.

Як повідомлялося, Рада бізнес-омбудсмена розробила "Звіт за результатами розслідування за власною ініціативою" та напрацювала рекомендації для державних органів, що має сприяти налагодженню автоматизованої роботи системи ПДВ без надмірного людського втручання та зменшенню негативних наслідків для добропорядного бізнесу.