ЄС анонсував другий транш у межах макрофінансової допомоги Україні на 18 мільярдів євро

Європейський Союз наступного тижня перерахує Україні другий транш на 1,5 млрд євро у межах загального пакету макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

За його словами, ЄС розраховує наступного тижня здійснити другий платіж на суму 1,5 млрд євро, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби.

"ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.

Як повідомлялося, лідери країн-членів Європейського Союзу 15 грудня минулого року досягли згоди про виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. У січні Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання цієї допомоги.

Залучені кошти макрофінансової допомоги мають бути спрямовані на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету, зокрема на заробітну плату працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, медичних закладів, виплату пенсій та фінансування окремих програм державної соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО.