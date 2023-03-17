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Перевалка вантажів у дунайських портах наближається до 100 тисяч тонн на добу
23:26 16.03.2023 |
Перевалка вантажів у портах на Дунаї зросла до рекордних 95 тисяч тонн на добу.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков на Саміті експортерів від Forbes.
За словами Васькова, за підсумками місяця обʼєм перевалених вантажів може перевищити 2,5 млн т.
"У процесі будівництва зараз пʼять нових приватних терміналів на Дунаї. Залізниця теж має плани розвитку", - сказав він.
Торік, за даними "Адміністрації морських портів України", перевалка Ізмаїльського порту зросла більш ніж удвічі - до 8,6 млн т, Ренійського порту - впʼятеро, до 6,9 млн т, Усть-Дунайського - у 12,2 разів, до майже 800 тис т.
Завдяки географічному положенню ці три порти змогли уникнути морської блокади РФ. На кінець травня на них припадало 24% всього експорту країни.
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