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Україна і Євросоюз домовились продовжити транспортний безвіз ще на рік
16:33 16.03.2023 |
Україна і Європейський Союз у четвер, 16 березня, домовились продовжити термін дії угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом з Україною ("транспортний безвіз") на один рік - до 30 червня 2024 року. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.
Підписаний у червні 2022 року документ скасував необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у держави ЄС.
Угода також спростила процедуру визнання водійських документів. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.
Після підписання угоди кількість перевізників, які перетинали кордон у напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а кількість перетинів - на 43%.
"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. І це далеко не межа нашого росту", - заявив міністр Олександр Кубраков.
Він вважає, що ефективна реалізація транспортного безвізу наближає Україну до головної зовнішньополітичної мети - набуття членства в ЄС.
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