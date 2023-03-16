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АНАЛІТИКА

Нова програма МВФ для України становитиме $15,6 мільярда – FT

11:44 16.03.2023 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) завершує розробку нової програми кредитування України на суму 15,6 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.

Тривалість програми буде розрахована на чотири роки.

У початкових обговореннях між представниками МВФ та України розмір програми обговорювався на рівні від 14 до 16 мільярдів доларів США.

Торік МВФ виділив Україні 2,7 млрд доларів екстреного фінансування.

Згідно з даними, оприлюдненими в середу Міністерством фінансів України, країна отримала близько 25 мільярдів доларів бюджетної підтримки від США та ЄС після того, як росія почала своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Загалом Україна отримала понад 38 мільярдів доларів бюджетної підтримки від іноземних держав і міжнародних фінансових установ від початку війни.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 15 березня, у МВФ заявили, що з огляду на продуктивну спільну роботу представників Фонду і уряду України, що тривала впродовж 8-15 березня у Варшаві, очікують вже ближчими днями завершити обговорення нової програми для української сторони.
 

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