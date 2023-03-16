Нова програма МВФ для України становитиме $15,6 мільярда – FT

Міжнародний валютний фонд (МВФ) завершує розробку нової програми кредитування України на суму 15,6 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.

Тривалість програми буде розрахована на чотири роки.

У початкових обговореннях між представниками МВФ та України розмір програми обговорювався на рівні від 14 до 16 мільярдів доларів США.

Торік МВФ виділив Україні 2,7 млрд доларів екстреного фінансування.

Згідно з даними, оприлюдненими в середу Міністерством фінансів України, країна отримала близько 25 мільярдів доларів бюджетної підтримки від США та ЄС після того, як росія почала своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Загалом Україна отримала понад 38 мільярдів доларів бюджетної підтримки від іноземних держав і міжнародних фінансових установ від початку війни.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 15 березня, у МВФ заявили, що з огляду на продуктивну спільну роботу представників Фонду і уряду України, що тривала впродовж 8-15 березня у Варшаві, очікують вже ближчими днями завершити обговорення нової програми для української сторони.

