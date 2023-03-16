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Індекс споживчих настроїв у лютому зріс на 2,7 пункти та становить 86,5 п.
11:44 16.03.2023 |
За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у лютому 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 2,7 пункти та становить 86,5 п. Зросли індекси доцільності робити великі закупи, очікуваних змін матеріального становища та очікуваного розвитку економіки впродовж найближчого року.
У лютому 2023 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 86,5 п., що на 2,7 п. вище за показник січня.
Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 48,1, що на 1,7 п. вище за рівень цього показника у січні. Складові цього індексу зазнали таких змін:
- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 41,8, що на 0,4 п. вище за показник у січні;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 3 п. та встановився на позначці 54,3 п.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у лютому зріс на 3,4 п. та складає 112,2 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 100,4 п., що на 2,9 п. вище за рівень цього показника у січні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 7,7 п. та складає 97 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 0,4 п. порівняно з минулим місяцем та складає 139,1 п.
У лютому показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4,1 п. та складає 125,2 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,2 п. та складає 178,2 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 12,8 п. та складає 135,1 п.
«Індекс споживчих настроїв продовжує лишатися без суттєвих змін, спостерігається лише обережна тенденція до його зростання у лютому. Водночас покращився Індекс девальваційних очікувань. Впевненість у національній валюті та робочих місцях зараз найвищі за період починаючи з зими 2021-2022 року.» - коментують аналітики Info Sapiens.
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