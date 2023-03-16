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Місія МВФ заявила про прогрес у переговорах із Україною про нову програму і плани завершити обговорення найближчими днями
22:16 15.03.2023 |
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм відзначає прогрес за підсумками проведених політичних обговорень із українською владою у Варшаві з 8 до 15 березня щодо можливої нової програми, підтримуваної Фондом, але наголошує на необхідності продовжити їх найближчими днями.
"Обговорення між персоналом МВФ і владою України були продуктивними, і було досягнуто дуже хорошого прогресу в узгодженні набору політик, які могли б лежати в основі програми, підтримуваної Фондом", - наголошується в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.
"Спираючись на цей прогрес, персонал і влада розраховують завершити обговорення найближчими днями", - зазначив він.
Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ відразу виділяти значне фінансування восени минулого року запросила у Фонду чотиримісячну Моніторингову програму за участю ради директорів (PMB), яку Фонд схвалив 20 грудня.
17 лютого у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої було зроблено заяву про досягнення домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо дострокового завершення цієї програми та переходу до підготовки нової розширеної програми, яка передбачає фінансування. Досягнуті домовленості, які ще потребують узгодження керівництвом МВФ, відкрили шлях до початку переговорів щодо повноцінної програми за підтримки Фонду.
Київ сподівається, що на зміну PMB уже на початку другого кварталу 2023 року прийде розрахована на декілька років програма розширеного фінансування EFF обсягом майже $15 млрд, яка може покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який наразі, за даними МВФ, становить приблизно $5-10 млрд.
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