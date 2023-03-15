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Обсяг нового будівництва житла в Україні у 2022 р. скоротився в 1,9 раза - Держстат
18:03 15.03.2023 |
Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками 2022 року скоротилася в 1,9 раза порівняно з 2021 роком - до 6,67 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За даними статвідомства, у січні-грудні 2022 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків становила 6 млн 528,5 тис. кв. м (98% загального обсягу). Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках становила 85 тис., що на 41% менше, ніж торік.
У Києві минулого року загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 70% до 2021 року - до 878,3 тис. кв. м, у Київській області - на 33% - до 1,86 млн кв. м.
Згідно з Держстатом, у Львівській області обсяг нового будівництва скоротився лише на 8% до попереднього року і становив 1,01 млн кв. м. Це найменший показник падіння серед усіх областей.
У Хмельницькій області обсяг нового будівництва зменшився на 40%, до 330,8 тис. кв. м; в Одеській - "мінус" 70%, до 265,3 тис. кв. м; у Харківській - скоротився на 69%, до 214,3 тис. кв. м; у Тернопільській - "мінус" 20%, до 258,7 тис. кв. м, в Івано-Франківській - скоротився на 16%, до 204,4 тис. кв. м.
Водночас у Волинській області обсяг нового будівництва у 2022 році становив 425,1 тис. кв. м, що у 2,3 раза перевищує показник минулого року. Приріст обсягів до минулого року також зафіксовано в Рівненській області - "плюс" 13%, до 194 тис. кв. м.
У решті областей України обсяг нового будівництва минулого року показав падіння до попереднього і становив менше ніж 200 тис. кв. м.
Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
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