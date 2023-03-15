84% угорців підтримують членство своєї країни в ЄС

Попри антибрюссельську політику уряду в Угорщині збільшилася підтримка членства країни в ЄС.

Про це свідчить опитування Median, опубліковане hvg.hu, пише "Європейська правда".

Особливо позитивним зрушенням є те, що порівняно з 43% у грудні тепер зросла кількість тих, хто каже, що повністю підтримує членство країни в ЄС.

Згідно з опитуванням, 53% респондентів повністю підтримують членство у ЄС, тоді як 31% швидше підтримують членство, ніж не підтримують. Такими чином, 84% респондентів - за те, щоб Угорщина залишалася в Євросоюзі.

Тільки 14% виступили проти членства, з них 4% заявили, що категорично проти.

Угорці виступають за членство в ЄС, незалежно від партійних симпатій. Прихильники членства - в абсолютній більшості у тому числі серед виборців партії влади "Фідес".

Людей також запитували про можливий референдум про вихід Угорщини з ЄС. Понад три чверті людей проголосували б проти Huxit, навіть якби прем'єр-міністр Віктор Орбан закликав їх до виходу.

Як повідомлялось раніше, підтримка санкцій ЄС проти Росії серед угорців є значно вищою, ніж це намагається подати прем'єр Угорщини Віктор Орбан.